Stefan Kreuzpaintner nommé directeur des ventes de Lufthansa Group

Stefan Kreuzpaintner vient d'être nommé directeur des ventes de Lufthansa Group. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2021 et succèdera à Heike Birlenbach.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 4 Décembre 2020

Stefan Kreuzpaintner assumera la responsabilité des activités de vente mondiales de Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines à partir du 1er janvier 2021.



En outre, Stefan Kreuzpaintner rejoindra le conseil d'administration de Lufthansa Airlines en tant que directeur commercial (CCO) début 2021, assumant la responsabilité du hub de Munich de Lufthansa Airlines.



Outre la responsabilité commerciale de la compagnie aérienne, il sera à l'avenir responsable de la gestion du personnel navigant et des aéroports, du développement durable du hub de Munich et de la coopération avec l'aéroport de Munich.



Stefan Kreuzpaintner succède à Heike Birlenbach en tant que Head of Sales, qui reprend le 1er janvier 2021 la nouvelle division "Customer Experience" de Lufthansa Group Airlines.



Heike Birlenbach rapportera directement à Christina Foerster, membre du conseil d'administration de Lufthansa Group pour la clientèle, l'informatique et la responsabilité d'entreprise.

Mini-bio Stefan Kreuzpaintner travaille pour Lufthansa depuis 2003. Il a commencé sa carrière à Francfort en tant que Responsable de Réseau. Trois ans plus tard, il est passé à la Gestion des Revenus au sein du hub de Lufthansa à Munich, où il est devenu Chef de Division en 2010. En 2012, il a pris en charge la gestion des ventes de toutes les compagnies aériennes du Lufthansa Group à Madrid pour les marchés espagnol et portugais.



En 2015, il a rejoint Brussels Airlines à Bruxelles en tant que Vice-Président de la Tarification, de la Gestion des Recettes et de la Distribution. En mai 2017, Stefan Kreuzpaintner est revenu au siège du groupe en tant que Vice-Président des Ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Lufthansa Group Airlines.



Avant de rejoindre Lufthansa, Stefan Kreuzpaintner a étudié le management international à l'université de Maastricht (Pays-Bas). En 2003, il a obtenu son doctorat à l'Université de Saint-Gall (Suisse).



Stefan Kreuzpaintner répondra directement à Harry Hohmeister, membre du conseil d'administration de Lufthansa Group Commercial Passenger Airlines.



