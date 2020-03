Stéphanie Bégert : "Air Austral se bat pour sa survie et travaille pour la sortie de crise"

TourMaG.com - En ces temps troublés, commençons par faire un point sur l’opérationnel : comment Air Austral continue-t-elle de voler ?



Stéphanie Bégert : Le contexte évolue de jour en jour et nous amène à nous adapter en temps réel. Notre activité fonctionne au gré des restrictions et des préconisations des gouvernements.



Nous avons décidé de maintenir nos opérations de façon extrêmement réduite et concentrée. Nous avons interrompu nos liaisons vers l’océan Indien après un dernier vol de rapatriement depuis Bangkok vendredi 26 mars 2020.



Les liaisons régionales sont suspendues. Nous maintenons les vols entre La Réunion et Paris. Nous en ajustons les fréquences tous les mercredis et faisons face aux difficultés logistiques et opérationnelles.



Cette semaine nous étions à 3 vols par semaine, nous passerons à 2 à partir du 30 mars.



Notre activité de cœur est donc maintenue. Il est absolument nécessaire de maintenir le lien pour les déplacements fondamentaux : fret, rapprochement familiaux, déplacements médicaux.



TourMaG.com - Au niveau des mesures commerciales et du rapport avec la distribution, où en est la situation ?



Stéphanie Bégert : La situation est claire et nette : les voyages entre DOM et Métropole sont strictement limités aux déplacements familiaux impériaux, certains voyages professionnels et aux motifs médicaux. Au moins, le cadre est maintenant clair.



Nous avons extrêmement assoupli nos mesures commerciales. Les passagers en possession d’un billet émis avant le 31 mai 2020 pour des vols allant jusqu’au 30 septembre bénéficient des reports et modifications sans frais, sans pénalité et sans réajustement tarifaire.



Mais nous allons plus loin : pour les vols annulés ou sur demande du passager nous mettons en place un système inédit de mise en avoir systématique valable un an. Si au bout d’un an l’avoir n’est pas utilisé, nous procéderons au remboursement intégral du billet d’avion.



Le contexte économique est insoutenable, il sera très difficile de procéder au remboursement immédiat des clients, nous nous engageons donc à le faire dans un an. La question de la position de la Commission européenne sur les remboursements reste cruciale. Nous nous sommes rapprochés d’autres compagnies pour faire valoir notre position à l’Etat, nous espérons obtenir la même chose que la distribution.