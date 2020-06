Sudfrance.fr Agence de voyage réceptive

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Spécialiste du Languedoc-Roussillon, de l'Aude Pays Cathare ses grands sites classés, Carcassonne, les châteaux et abbayes du Pays Cathare, ses Parcs naturels Régionaux, la gastronomie du terroir, les activités douces de découverte de la nature et de l'artisanat.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mardi 16 Juin 2020

Dénomination :

Voyagez en Occitanie Pyrénées-Méditerranée avec Sudfrance.fr

- Séjours - Juniors - Groupes - Billets - Séjours-cadeaux - Librairie



Date de création :

Créée en 1994, basée à Carcassonne



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM 011100002







L'agence



Grande connaissance du Languedoc-Roussillon et de ses prestataires : Grands sites classés au Patrimoine mondial à la sortie nature, des gîtes-chambres d’hôtes gîtes de France à l’hôtel 4* de la Cité de Carcassonne. Spécialiste de l’Occitanie, de l'Aude Pays Cathare ses grands sites classés, Carcassonne, les châteaux et abbayes du Pays Cathare, ses Parcs naturels Régionaux, la gastronomie du terroir, les activités douces de découverte de la nature et de l'artisanat, des séjours juniors.L'agence sudfrance.fr est partenaire de plus de 1500 prestataires.Grande connaissance du Languedoc-Roussillon et de ses prestataires : Grands sites classés au Patrimoine mondial à la sortie nature, des gîtes-chambres d’hôtes gîtes de France à l’hôtel 4* de la Cité de Carcassonne.



Compétence et réactivité



Nous pouvons répondre rapidement à vos envies, respecter vos contraintes, vous conseiller et vous faire découvrir et aimer le Languedoc-Roussillon : l'incontournable et les pépites secrètes...

Présentations en ligne, tarifées et réservables : plus de 30 journées d'excursion combinables.

Et aussi du sur mesure pour répondre au mieux de vos centres d'intérêt... plus historique, plus technique, plus interactif.... A votre écoute !



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Assistance

Autotours

Circuit

City-break

Conférences

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Astronomie

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Rafting

Randonnée

Raquettes

Sport

Surf

Vélo





Escapade insolite au manoir

Vivez une épopée chevaleresque sur la route des Cathares en 2CV au cœur d'un château d'époque.

Hôtel de charme 4* dans une ambiance authentique au décor Renaissance. Découvrez cette bâtisse chargée d’histoire au sein d’une nature préservée, départ idéal pour la découverte du patrimoine culturel. Vous serez conquis par le dîner gastronomique avec menu surprise.



→ En savoir plus

Vivez une épopée chevaleresque sur la route des Cathares en 2CV au cœur d'un château d'époque.Hôtel de charme 4* dans une ambiance authentique au décor Renaissance. Découvrez cette bâtisse chargée d’histoire au sein d’une nature préservée, départ idéal pour la découverte du patrimoine culturel. Vous serez conquis par le dîner gastronomique avec menu surprise.

Séjour château et demeure de charme 3 jours / 2 nuits

Ce séjour en Pays Cathare vous emmène dans la Cité Médiévale de Carcassonne et son château Comtal avec au déjeuner, un cassoulet la spécialité régionale, une balade sur le Canal du Midi. Accueil en maison d'hôtes de charme, dîner en table d’hôtes.

Vous découvrirez les châteaux du Pays Cathare et les typiques villages de l'Aude ...



→ En savoir plus

Ce séjour en Pays Cathare vous emmène dans la Cité Médiévale de Carcassonne et son château Comtal avec au déjeuner, un cassoulet la spécialité régionale, une balade sur le Canal du Midi. Accueil en maison d'hôtes de charme, dîner en table d’hôtes.Vous découvrirez les châteaux du Pays Cathare et les typiques villages de l'Aude ...

Séjour actif au cœur des Pyrénées Ariégeoise

Ouvrez les yeux en Ariège-Pyrénées, loin de la ville et de son rythme effréné. Un week-end actif à couper le souffle entre via Ferrata Canyoning au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoise.



→ En savoir plus Ouvrez les yeux en Ariège-Pyrénées, loin de la ville et de son rythme effréné. Un week-end actif à couper le souffle entre via Ferrata Canyoning au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoise.



Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Marie BRAIL

Créatrice et Commerciale Séjours

contact@sudfrance.fr

Tel : +33 (0)4 68 11 40 76

+33 (0)4 68 11 47 57 ligne directe



Adresse postale : 205 rue Gérard Désargues ZA Salvaza 11000 CARCASSONNE



Site web : www.sudfrance.fr



De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17hDu lundi au vendrediFrançais - AnglaisMarie BRAILCréatrice et Commerciale SéjoursTel : +33 (0)4 68 11 40 76+33 (0)4 68 11 47 57 ligne directe205 rue Gérard Désargues ZA Salvaza 11000 CARCASSONNE

Lu 96 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Agence PMD Cap Vélo