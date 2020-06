Syndicats : "La direction annonce un plan social chez TUI France..."

Dans une communication envoyée aux salariés, le Secrétaire général du CSE (Comité Social et Economique) Lazare Razkallah a confirmé l'information d'un CSE Extraordinaire concernant la restructuration du Groupe en France.



Il précise que la direction va indiquer le nombre de postes qu’elle envisage de supprimer ; le nombre de postes qu’elle envisage de supprimer par service ; les agences qu’elle envisage de fermer ou de franchiser ; les activités et ou les marques qu’elle envisage d’abandonner ou de céder ;



Contacté par nos soins, le représentant du personnel se veut combatif : "C'est une arnaque au chômage partiel dont le but est de maintenir l'emploi. Je vais contacter les Pouvoirs Publics, et Bruno Le Maire (Ministre de l'économie ndlr).



Cela aurait été plus honnête de prendre ce type de décision en mars."



Car pour Lazare Razkallah, ce plan de sauvegarde de l'emploi était déjà dans les cartons : "Le coronavirus est un prétexte, c'est un effet d'aubaine" lance-t-il.