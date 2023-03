Episode 1 : « T’as-tu pris nos trains ? »

Connaissez-vous les trains les plus épiques du Canada ? Que fait-on à bord et que voit-on en dehors ? Pour ouvrir cette nouvelle saison, bienvenue dans nos trains canadiens ! On parcourt le 2ème plus grand pays du monde par le rail. Un voyage lent et méditatif pour découvrir le pays autrement d’un océan à l’autre.Cyrielle a pris le Transcanadien, 4 jours et 4 nuits entre Toronto et Vancouver, elle nous raconte son voyage mémorable. Découvrez tous les bons conseils pour vivre une expérience ferroviaire avec nos 2 invitées, Joséphine Wash chef des ventes pour la compagnie ferroviaire canadienne ViaRail et Yulia Santalova, spécialiste des trains dans le monde pour l’agence de voyage Discovery Trains Pour être le premier notifié du prochain podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube ) ! La saison 1 reste disponible.Découvrez les expériences francophones au Canada