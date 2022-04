Appli mobile TourMaG



TUI France : Club Marmara et Club Lookéa, références en matière de Clubs, sont prêts pour l’été 2022

Dans les coulisses de la préparation des Club Marmara et Club Lookéa.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 3 Avril 2022

Animation, accompagnement à destination, séminaires, formation, remise de prix…les coulisses Clubs à découvrir en vidéo Cette année encore, les équipes Club Marmara et Club Lookéa sont dans les starting-blocks pour la saison été 2022. Elles vous font découvrir les coulisses d’une préparation musclée pour faire passer aux Français leurs meilleures vacances à travers le monde.



Pendant plusieurs mois, les équipes Club Marmara et Club Lookéa travaillent sans relâche pour rester les références Clubs sur le marché français, découvrez les temps forts d’une préparation réussie :



1/ Dans les coulisses de Klaxon Rouge, l’école de formation dédiée aux Club Marmara et Club Lookéa

● 3 mois de formation intense et sur-mesure pour apprendre le métier d’animateur en Club Marmara et Club Lookéa à 250 élèves-animateurs chaque année depuis plus de 10 ans.

● Des cours de théâtre, de chant, de danse, de fitness, de sport pour apprendre toutes les techniques de l’animation et les valeurs des deux concepts Clubs au sein d’un château en Bretagne.

● Des formations diplômantes et qualifiantes pour devenir des experts certifiés aux métiers du spectacle et de l’animation



2/ Chaque année l’équipe Club Marmara et Club Lookéa reçoit ses responsables loisirs et chefs de villages, ses représentants et délégués, en séminaire pour préparer la saison été

● Les responsables animation et les représentants Club Marmara et Club Lookéa travaillent ensemble lors d’un séminaire de préparation de la saison sur différentes thématiques : offre, programme, nouveautés, expérience client, management, communication sur les réseaux sociaux,...afin d’être toujours plus performants



3/ Organisation des cérémonies de remises de prix pour récompenser les responsables animation

● Chaque année Club Marmara et Club Lookéa récompensent les meilleurs animateurs de la saison passée lors de cérémonies de remise des prix.

● Focus sur les « M d’or », la cérémonie Club Marmara qui récompense les meilleurs animateurs de la saison pour leur travail toutes catégories confondues : « M d’or de la meilleure saison loisirs », « M d’or de la révélation et meilleure première saison », «M d’or de la créativité », …

● Ces cérémonies très attendues des animateurs, sont également l’occasion pour les animateurs de montrer leurs talents en chant, danse et théâtre tout au long de la soirée.



4/ Top départ : Les équipes Club Marmara et Club Lookéa sont prêtes pour attaquer la saison

Cet été, l’expérience Club Marmara et Lookéa, les animateurs professionnels et les représentants et délégués sont à retrouver dans 53 clubs à travers le monde afin de faire passer aux Français leurs meilleures vacances.

