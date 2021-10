TUI France dans les starting-blocks à l'IFTM Top Resa Les moments forts à (re) découvrir en vidéo

Du 5 au 8 octobre, les équipes de TUI France était présentes sur le salon du tourisme de l’IFTM Top Resa avec ses marques Club Marmara, Club Lookéa et Circuits Nouvelles Frontières.

Une chose est sûre, TUI France et ses équipes sont en ordre de marche pour la reprise de l’activité avec au programme : formation auprès des partenaires agents de voyages, danse des Club Marmara et Club Lookéa avec les équipes d’animation clubs et les mascottes Maboul et Looky, présence d’une voyante qui a rencontré beaucoup de succès aussi sur le stand…mais aussi point presse et déjeuner avec une trentaine de médias pour l’ouverture du salon afin de présenter les nouvelles collections et les pépites de l’hiver pour les clubs Marmara et Lookéa et circuits et autotours pour Nouvelles Frontières en 2022.



Autre moment fort, Marina Elbaz de l’agence TUI Store Mandataire à Arras a été finaliste de la Travel Agent CUP et a défendu les couleurs de TUI lors de la finale qui a eu lieu le jeudi 7 octobre.



Cette nouvelle édition de reprise a été un succès pour les équipes TUI France : échanges constructifs avec les agents de voyages et les réseaux de distributions pour l’équipe Réseaux Tiers, avec les principaux clients Groupe BtoB pour l’équipe Groupes et aussi beaucoup de rencontres et de contacts pour les équipes Production et Marketing avec les offices du tourisme, les réceptifs...

