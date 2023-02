TUI France et AEGEAN renforcent leur présence à l’aéroport de Lille en signant un accord de 3 ans

« AEGEAN est une compagnie qui dispose d’un excellent rapport qualité/service, d’une très bonne fiabilité, c’est vraiment ce que nous souhaitons offrir à nos clients. Nos relations sont gagnantes/gagnantes. C’est donc tout naturellement que nous avons pensé à AEGEAN pour être notre partenaire au départ de l’aéroport de Lille. C’était d’autant plus une évidence que notre marché le plus fort est la Grèce donc il est cohérent de travailler avec la première compagnie aérienne grecque » indique Dirk van Holsbeke, Directeur général de TUI France.



« Nous sommes ravis de la prolongation de notre partenariat avec TUI France pour les trois prochaines années et de notre retour à l'aéroport de Lille. TUI France et AEGEAN partagent les mêmes valeurs et le même engagement pour un service de haute qualité pour nos clients. Nous souhaitons offrir le type d'hospitalité et de service qui incitera nos clients à revenir » , déclare Pierre-Emmanuel Duband, directeur des ventes internationales d'AEGEAN.



« Nous sommes très heureux de cette collaboration renouvelée avec TUI, un partenaire de l’aéroport de Lille depuis plus de 15 ans. Cette année encore, TUI propose une offre très riche de plus de 20 destinations sur la saison d’avril à octobre.



Et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau AEGEAN, dont les voyageurs ont déjà pu apprécier chez nous la ponctualité et la qualité des prestations. AEGEAN sera l’une des douze compagnies présentes à Lille cette année, avec un volume d’activité qui la place parmi les principales compagnies à Lille cette année.



Cette collaboration illustre parfaitement notre stratégie d’une offre aérienne diversifiée qui profite à tous et répond aux différentes attentes des voyageurs » indique Marc-André Gennart, Directeur Général Aéroport de Lille.