TUI Group sur le point de se séparer des filiales déficitaires ?

La crise liée à l'épidémie de coronavirus accélère les restructurations.



C'est le cas chez TUI Groupe qui entame une large réorganisation.



Le groupe a annoncé ce mercredi qu'il compte supprimer plus de 8000 postes dans le monde soit plus de 10 % de ses effectifs.



L'objectif est de réduire de " durablement " de 30% les charges administratives sur l'ensemble du groupe.



Au menu notamment : mise en place de plateforme commune sur la technologie, synergies sur certaines fonctions supports, et focus sur les lignes de produits rentables.



Et dans ce cadre, le Groupe est bien décidé à couper les branches déficitaires. Dans une communication aux salariés le discours de Friedrich Joussen CEO est sans équivoque.



Ce dernier a indiqué que le groupe ne sera plus en mesure de soutenir les filiales non rentables. Sans un changement de cap, elles pourraient être cédées ou voir leurs activités arrêtées par TUI Group.



La filiale française, déficitaire depuis plusieurs années, pourrait-elle faire les frais de la crise ?



Contacté par nos soins, la direction de TUI France répond que cette déclaration concerne toutes les filiales, et que rien de "particulier" n'a été précisé concernant la filiale française.