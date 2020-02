TUI Groupe : "le business groupe est l'or inexploité des tour-opérateurs" selon Ange Derment

Et pour accentuer le business du service groupes, un nouveau produit est actuellement testé auprès des comités d'entreprises : "Facilty by TUI ".



Si le secret est conservé pour le moment, l'outil serait un nouveau canal de vente.



" Nous sommes une véritable start-up au sein de TUI. Mon équipe est très flexible et agile. " Cette élasticité permet de répondre aux demandes avec un temps de latence plus faible.



Si Google avance ses pions dans le tourisme, il est un secteur où les GAFA mettront plus de temps à disrupter : celui des groupes



Selon Ange Derment " le business groupe est toujours inexploité par les tour-opérateurs, à l'heure où les géants du web s'attaquent aux voyages individuels, nous serons à l'abri pendant les cinq ou six années à venir. "



Pour lui, il est encore impossible pour un groupe de 40 ou 50 personnes de réserver seul sans passer par une centrale.



" Nous sommes de l'or inexploité des tour-opérateurs." Même si un Breton célèbre s'est auto-adjugé la deuxième place du marché, il est possible de faire mieux.



" Je le félicite pour cette belle place, mais en général il y a un manque de sérieux ou de savoir faire dans le domaine.



Nous avons de l'avenir, le gâteau est de plusieurs milliards d'euros à exploiter, mais il est encore possible de le faire grossir, " conclut Ange Derment. Et c'est dans ce gâteau que TUI France souhaite croquer pour être sans doute un peu plus beau aux yeux d'un certain lyonnais...