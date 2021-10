TUI a procédé à une forte augmentation de capital, mais pourquoi ?

Nous voulons, nous pouvons et nous trouverons le chemin du retour à la force économique. Nous y travaillons sans relâche. L'augmentation de capital est une étape supplémentaire.



Nous voulons rembourser rapidement les prêts gouvernementaux,

Le nouveau TUI sera plus léger, plus numérique et plus efficace. Mais elle continuera à établir des normes en matière de tourisme, de qualité, d'innovation et de durabilité,

Pour l'été 2022, nous avons un pipeline très encourageant de 1,6 million de réservations. Globalement, les réservations pour l'été 2022 sont en hausse de 54 % par rapport à l'été 2019 à la même période.



La demande est là. Partout où les restrictions gouvernementales sur les voyages ont été levées, nous constatons immédiatement le retour rapide de l'activité, les effets de rattrapage et la hausse des ventes des clients pour leurs voyages,

"a expliqué le PDG, Fritz Joussen.Pour autant, TUI entend aussi évoluer et prendre le virage du digital, un peu à l'image de sa filiale française. " a déclaré Fritz Joussen, PDG de TUI.Une décision qui s'inscrit dans un regain de forme pour le géant, avec un programme Hiver 2021/22, dont les réservations représentent 54 % des niveaux de l'Hiver 2018/19.Les destinations hivernales les plus populaires sont les îles Canaries, l'Espagne continentale, l'Égypte et le Cap-Vert." a conclu Fritz Joussen.