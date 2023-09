TUI entend bientôt oublier les années covid

Hôtels & Resorts devrait être proche d'une année précédente déjà forte.



Les secteurs Croisières et Marchés & Compagnies aériennes devraient enregistrer une amélioration significative de leurs résultats et une forte augmentation des résultats est attendue pour TUI Musement,

Nos ambitions à moyen terme pour 2025/26 sont que l'EBIT sous-jacent augmente de manière significative de 1,2 milliard d'euros.



Nous avons pour objectif de revenir à un ratio d'endettement brut bien inférieur à 3,0x et de retrouver une notation de crédit conforme à la notation d'avant la pandémie, à savoir BB / BA

Comme bien souvent, le Royaume-Un est le marché le plus en avance, avec 38% de la saison d'ores et déjà vendue, malgré un programme nettement plus important.Grâce à ces indicateurs positifs, TUI reste droit dans ses bottes au niveau de ses attentes au sujet de l'EBIT sous-jacent." précise le communiqué.Le groupe poursuit sa stratégie visant à maintenir cette croissance rentable avec de nouveaux segments de clientèle et davantage de ventes de produits." conclut le document de TUI Groupe.