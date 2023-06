TUI France : Christophe Fuss succède à Dirk Van Holsbeke

"Christophe Fuss s’inscrit dans une stratégie de continuité de celle initiée par Dirk Van Holsbeke.



L’expertise aigue que le nouveau Directeur Général a du tour-operating et sa grande connaissance du marché des clubs de vacances, qui représente 75% de l’activité de TUI France, font de Christophe un atout de taille pour le tour-opérateur français."

Je suis convaincu que Christophe Fuss possède l’expérience et le leadership nécessaires pour occuper la fonction de Directeur Général de TUI France.



Ses années au sein de TUI France et en tant que Directeur Général adjoint ces dernières années font de lui le candidat idéal. Il a su notamment donner un nouvel élan aux marques phares de TUI France : Club Marmara et Club Lookéa en innovant sans cesse pour proposer un produit qui répond aux tendances de consommation actuelles des vacanciers français.



Je lui souhaite beaucoup de succès ainsi qu’aux équipes de TUI France qui ont su prouver leur grande valeur en relevant de nombreux défis ces dernières années. J’en profite pour saluer le travail de Dirk Van Holsbeke qui est un grand professionnel, il a travaillé avec acharnement avec les équipes de TUI France pour arriver aux meilleurs résultats pour TUI France

C’est avec joie et honneur que j’accueille ma nomination. J’ai une grande confiance en l’équipe qui m’accompagne constituée de véritables professionnels qui disposent d’une expertise pointue pour relever les différents challenges qui nous attendent.



Après notre transformation profonde, nous sommes en ordre de bataille pour affronter les exigences du marché français du tourisme. J’ai une grande confiance en l’avenir et je suis persuadé que nous mènerons TUI France vers le succès et que nous contribuerons également positivement aux résultats du groupe TUI

TUI France précise que Elie Bruyninckx, Chief Executive Officer TUI Western Region, souligne : "".", a ajouté Christophe Fuss.