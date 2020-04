Tahiti Tourisme prépare un important plan de reprise (Vidéo)

Après avoir travaillé au rapatriement des voyageurs, Tahiti Tourisme va se tourner vers la sortie de crise dans les semaines à venir.



L'office de tourisme proposera de nouvelles campagnes sur ses réseaux sociaux afin de rester connectés à ses audiences. En étroite collaboration avec le Gouvernement de Polynésie française, Tahiti Tourisme prépare un important plan de reprise de l’activité touristique de la destination et proposera prochainement différents outils aux professionnels.



"Tahiti Tourisme travaille également avec l’ensemble de ses partenaires Tour Opérateurs et agents de voyage à limiter l’impact de cette grise globale sur les entreprises et sur la destination, tout en maintenant son engagement dans la préservation de ses îles paradisiaques." indique un communiqué de presse.



#LeMeilleurResteÀVenir