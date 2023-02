Appli mobile TourMaG



Takamatsu : tourisme, politique, politiques touristiques

Le sommet du G7 2023 se déroulera au Japon. La rencontre entre les dirigeants aura lieu à Hiroshima en mai prochain et les différents ministres des transports se réuniront en juillet à Takamatsu. La ville souhaite profiter de ce coup de projecteur afin de redynamiser le tourisme.

Avec près de 420000 habitants, Takamatsu, littéralement les pins élevés, est le chef-lieu de la préfecture de Kagawa.



Située en bord de la mer intérieur de Seto, sa riche histoire commence officiellement lors de sa fondation le 15 février 1890. Toutefois dès l'ère Edo (1603-1868) Takamatsu est déjà reconnue comme étant un centre politique et économique.



C'est le clan Matsudaira qui a fait de Takamatsu la capitale de leur han, leur domaine féodal.

Création de la liaison entre l'île d'Honshu et celle de Shikiku L'histoire de Kagawa comme celle du pays entier est marquée par la création d'un pont qui permet de relier deux des quatre îles principales du Japon.



Durant la seconde guerre mondiale, Takamatsu fut bombardé par l'US Air Force. C'est durant les années 1950 lors de la reconstruction qu’émerge réellement l'idée de créer un pont. En mai 1955, le naufrage de deux ferries entrant en collision a fait 168 victimes dont de nombreux enfants en sortie scolaire. Cet événement déclenche définitivement de la mise en œuvre de ce projet gigantesque.



Cependant, les moyens techniques et technologiques de l'époque limitaient la réalisation de ce type d'ouvrage. Il faudra attendre 1978 pour voir le lancement des travaux et 1988 pour l'inauguration des 6 ponts enjambant les 13100 mètres de mer intérieur de Seto.

Aujourd'hui, il est donc possible de se rendre à Takamatsu en empruntant cette liaison aussi bien en voiture qu'en train, avec la Marine Liner depuis la gare d'Okayama.



Grâce à la facilité d'échange de marchandises, les retombées économiques sont positives. Cependant, les conséquences démographiques sont plutôt négatives, beaucoup de jeunes ont quitté la préfecture pour s'installer sur l'île principale.



Dans une zone qui fut jadis le cœur du Japon, il était nécessaire d'avoir des politiques de revitalisation de la région, notamment grâce à l'Art et la culture.

Yashimaru et son belvédère : connecter l'histoire, la culture et la nature Yashima est un quartier de la ville de Takamatsu, il est littéralement un îlot de verdure dans l'agglomération car il est séparé du reste la ville au sud par le fleuve Aibiki. Le mont Sashimi qui compose l'essentiel du quartier abrite nombre de sites d’Intérêts comme les ruines du château Yashima (667), le temple bouddhiste Yashima (754), le nouvel aquarium et un belvédère.

Le belvédère offre un point vue époustouflant. Si vous avez la chance de vous y rendre, vous verrez sur votre gauche l'immense étendue de l'agglomération et ses collines qui se détachent, telles des îles émergeant d'une mer urbaine. Une peinture pas si fantasmagorique lorsque l'on sait qu'une grande partie de la ville a été gagnée sur la mer.

Sur votre droite, les îles de la Mer intérieure de Seto offre un paysage qui semble sorti d'une estampe de maîtres tel Hokusai ou Hiroshige. Un paysage qui prête à la rêverie. On peut assister ici à l'un des plus beaux couchers de soleil du Japon. Le lieu fait parti du parc national de Setonaikai, l'un des premiers du pays crée en 1934.

Avec l'objectif de redynamiser le tourisme, les autorités ont lancé la construction d'un lieu à l'architecture contemporaine. Le « Yashima Mountaintop Park project » est un bâtiment qui ne possède aucune ligne droite, ses murs sont faits de verre et son toit de pierre, du plus précieux type de granit de la région.

À l'intérieur, un panorama/diorama de 5m de haut sur 40m de long s’inspire de la bataille de Yashima. Un bel endroit pour s'immerger dans l'histoire du Japon médiéval.

Prenant des libertés sur la réalité historique, l'artiste Toyomi Hoshina a souhaité mettre en avant l'absurdité de la guerre. Il aura nécessité plus de 2 ans de travail pour réaliser cette fresque unique.



Aujourd'hui, grâce à ce nouveau site, les effets sur le tourisme se font déjà sentir et la fréquentation par les locaux a nettement augmenté.



Setouchi Triennale d’art : festival d’art contemporain multidisciplinaire La Setouchi Triennale est l’événement principal d’un projet culturel de plus grande ampleur nommé Art Setouchi . C'est un festival d’art contemporain qui se déroule tous les trois ans sur des îles de la Mer Intérieure de Seto.



La première édition s'étant déroulé en 2010, vous aurez peut-être occasion de découvrir les œuvres présentées pour la prochaine édition en 2025. Pendant une durée de six mois du printemps à l'hiver, il est possible de se rendre sur les sites du festival situés sur une douzaine d'îles différentes. Sa réputation dépassant les frontières nippones, l'affluence est forte à cette période. Les ferrys sont souvent bondés, pensez à réserver.



Setouchi Kokusai Geijutsu-sai , son nom japonais, aussi surnommé localement Setogei est un festival multidisciplinaire. Hormis l’art contemporain, d'autres disciplines sont représentées comme l’architecture, le théâtre, ou la musique mais aussi les cultures traditionnelles, l’artisanat ou la cuisine.

Les nombreux attraits de Takamatsu Le centre-ville ne manque pas d’attraits touristique. Le site le plus célèbre est le Ritsurin-kōen , un jardin de 75 hectares datant du XVIIe siècle. Réputé pour sa beauté et son entretien, il a reçu une quantité de récompenses et titres prestigieux dont celui de Trésor National du Japon et label de "Paysage Exceptionnel".



Les ruines du château de Takamatsu et le parc Tamamo construit en 1590 font partie des symboles de la ville. Ce site est l'un des « trois châteaux sur l'eau » du Japon, ses douves utilisent l'eau de la mer toute proche, c'est pour cela que l'on y trouve des dorades.

Autre point d'intérêt : le centre commercial Marugame-machi ; la rue marchande du centre-ville. Elle s'étend sur l'axe Nord-Sud et est recouverte d'une toiture en verre sur plus de 2,7 km, ce qui fait d'elle l'une des plus longue du Japon.



L'architecture des lieux est à l'image des années 1980-1990, bétonnée, métallisée et monumentale. Le rez-de-chaussée et le 1er étage sont consacrés aux commerces puis au-dessus on trouve des services publics, du type clinique et garderie, et enfin aux étages supérieurs, des hôtels restaurants et dans les étages les plus hauts des appartements.

Takamatsu Marugamemachi Shopping Street Association , nous explique que depuis les échanges entre les responsables des rues commerçante française et nippone ont cessé.



À l'occasion du renouvellement de la toiture de la rue, les responsables du centre commercial souhaitent renouer le contact avec Paris et relancer les échanges entre ces deux lieux emblématiques de la consommation. À bon entendeur.



Le phare rouge de Takamatsu est un autre symbole célèbre de la ville. Sur la jetée du port se trouve fut construit en 1998. Haut de 14 mètres, il est le seul phare au monde à être construit presqu’entièrement en verre. Totalement rouge, de nuit sa tour semble être une attraction directement importée de Las Vega.



Et pour les amateurs de beaux objets, la région de Kagawa est riche d'un artisanat traditionnel varié. Le travail du cuir fournit des gants de bonne facture, le travail de la pierre (le granit principalement) propose des objets décoratifs originaux, et le travail du bois donne des réalisation raffinées, sublimées par des finitions laquées (l'autre spécialité de Kagawa).



Vous pourrez en découvrir plus sur l'artisanat traditionnel avec notre coup de cœur : le Sanuki Toy Museum dans la prochaine newsletter de La rue fut jumelée avec la rue Capucine située dans le 1er arrondissement de Paris. Ce jumelage fut l'occasion d'une célébration en grande pompe en 1988. Mr Masaru Arinami de la, nous explique que depuis les échanges entre les responsables des rues commerçante française et nippone ont cessé.À l'occasion du renouvellement de la toiture de la rue, les responsables du centre commercial souhaitent renouer le contact avec Paris et relancer les échanges entre ces deux lieux emblématiques de la consommation. À bon entendeur.Le phare rouge de Takamatsu est un autre symbole célèbre de la ville. Sur la jetée du port se trouve fut construit en 1998. Haut de 14 mètres, il est le seul phare au monde à être construit presqu’entièrement en verre. Totalement rouge, de nuit sa tour semble être une attraction directement importée de Las Vega.Et pour les amateurs de beaux objets, la région de Kagawa est riche d'un artisanat traditionnel varié. Le travail du cuir fournit des gants de bonne facture, le travail de la pierre (le granit principalement) propose des objets décoratifs originaux, et le travail du bois donne des réalisation raffinées, sublimées par des finitions laquées (l'autre spécialité de Kagawa).Vous pourrez en découvrir plus sur l'artisanat traditionnel avecdans la prochaine newsletter de Wa Sakura

