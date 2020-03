Témoignage d'une touriste française en Thaïlande : "je préfère être là qu'en France"

Les valises bouclées direction l'Asie. A leur arrivée, les contrôles à l'aéroport se sont déroulés sans difficulté particulière :



"C'est très drôle nous raconte-t-elle A l'aéroport nous sommes allés directement à la douane. Et puis sans doute quelqu'un s'est aperçu que notre avion venait de France, alors on nous a dirigé vers le bureau de la santé. Là on nous a tamponné nos passeports. Personne n'a contrôlé notre température et nous sommes repartis à la douane.



Dans l'avion nous avons indiqué notre adresse sur Bangkok pour les 5 jours à venir, et je suppose que l'on nous redemandera la même chose à notre arrivée à Phuket".



En attendant, le couple profite des visites. " Les voyageurs peuvent venir sans crainte. Les touristes chinois n'étant pas présents les accès aux visites sont un régal. Les Européens : Espagnols, Anglais sont là et les Français aussi en masse. Nous avons déjeuné dans des petits bouis-bouis, nous sommes allés visiter le Palais Royal où il faut juste passer au thermo-scan."



Au niveau de l'hygiène, Sophie Robin assure également que tout est mis en oeuvre pour rassurer les voyageurs et les locaux : "Il y a des solutions hydroalcooliques partout et on peut les utiliser facilement. A l'hôtel l'ascenseur est nettoyé régulièrement. Certains portent des masques."



Comme le résume, cette voyageurs enthousiaste : "Je préfère être là qu'en France. Nous sommes super bien et je reviendrai encore et plus longtemps."



Un dernier conseil : " Juste une chose, prenez la crème solaire il fait 35° et profitez ! "