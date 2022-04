Réunion : Air Austral reprend ses vols vers la Thaïlande et Nose-Be

Air Austral annonce la réouverture de ses lignes Réunion-Bangkok et Réunion-Nosy Be. La compagnie proposera 2 vols hebdomadaires entre La Réunion et Bangkok pendant les vacances d’été et reprendra progressivement ses vols entre La Réunion et Nosy Be à compter du 2 mai prochain.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 15 Avril 2022

