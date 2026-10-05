Terra Panama : le sur-mesure prend forme sur le terrain



Connaître un lieu avant de le proposer

Une reconnaissance terrain nous apprend des choses qu’un appel ou une description d’activité ne raconte pas toujours : combien de temps prend réellement un transfert et l’état de la route, à quel moment de l’année une visite est la plus agréable, ainsi que les limites d’une activité. Nous visitons les hébergements, discutons avec les personnes chargées de l’accueil des voyageurs et testons les expériences pour pouvoir les présenter avec précision aux agences. À Portobelo, par exemple, au-delà de la découverte des fortifications, cet ensemble de batteries et de forts coloniaux espagnols emblématiques, nous vous invitons à plonger dans la culture Congo, au rythme des tambours et autour de spécialités locales comme les hojaldres et les carimañolas .