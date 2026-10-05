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Terra Panama : le sur-mesure prend forme sur le terrain


Dans notre précédent article pour Destimag, nous parlions d’un Panama en renouveau. Depuis, Terra Panama a poursuivi son évolution avec le développement de nouvelles expériences, des relations avec des guides et des acteurs locaux, et continué à explorer le pays pour améliorer les voyages que nous proposons aux agences.

Le Panama réserve souvent une surprise aux voyageurs qui pensent le connaître à travers son canal. En quelques heures de route, un circuit peut passer des quartiers de Panama City à la forêt d’altitude de Boquete, puis à la côte pacifique du petit village de Santa Catalina, ou aux villages de la côte Caraïbe tels que Portobelo. Chaque région à sa propre ambiance, sa culture et ses traditions. Notre rôle en tant qu’agence locale consiste à choisir les étapes adaptées pour chaque voyageur, puis à les relier de façon cohérente afin de créer une expérience inoubliable.


Rédigé par Terra Panama le Lundi 5 Octobre 2026 à 00:05

Depuis les remparts du fort San Lorenzo, entre forêt tropicale et mer des Caraïbes © Terra Panama
Depuis les remparts du fort San Lorenzo, entre forêt tropicale et mer des Caraïbes © Terra Panama
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Connaître un lieu avant de le proposer


Une reconnaissance terrain nous apprend des choses qu’un appel ou une description d’activité ne raconte pas toujours : combien de temps prend réellement un transfert et l’état de la route, à quel moment de l’année une visite est la plus agréable, ainsi que les limites d’une activité. Nous visitons les hébergements, discutons avec les personnes chargées de l’accueil des voyageurs et testons les expériences pour pouvoir les présenter avec précision aux agences. À Portobelo, par exemple, au-delà de la découverte des fortifications, cet ensemble de batteries et de forts coloniaux espagnols emblématiques, nous vous invitons à plonger dans la culture Congo, au rythme des tambours et autour de spécialités locales comme les hojaldres et les carimañolas.

À chaque profil, un Panama différent

Pour une famille, nous pouvons privilégier peu de changements d’hébergement et alterner découvertes et temps libres. Autour de Bocas del Toro, une visite de plantation de cacao devient une expérience à toucher, sentir et goûter, tandis qu’une sortie en bateau permet de découvrir les îles à un rythme adapté aux enfants. L’itinéraire se règle ensuite selon leur âge, la durée des trajets et les envies des parents.

Pour des voyageurs passionnés de nature, Volcán offre une autre manière de découvrir les montagnes de Chiriquí. Les sentiers autour du village permettent de partir à pied à travers les forêts d’altitude, avec la possibilité d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux et de profiter de panorama. Selon le niveau du groupe, nous pouvons proposer une marche accessible ou une randonnée plus exigeante, puis prendre le temps de découvrir les paysages ruraux et les cultures agricoles qui font l’identité de la région.
Dans les hauteurs de Chiriquí, Volcán dévoile un Panama plus frais, rural et montagneux © Terra Panama
Dans les hauteurs de Chiriquí, Volcán dévoile un Panama plus frais, rural et montagneux © Terra Panama

Pour des voyageurs aventureux, la région de Santa Catalina ouvre la voie vers le parc national de Coiba. Une journée en mer permet d’explorer ses fonds marins en plongée ou en snorkeling, au coeur d’une biodiversité exceptionnelle avec 760 espèces de poissons et 33 espèces de requins. Il est également possible d’organiser des randonnées dans le parc pour observer sa faune et sa flore. Ancienne colonie pénitentiaire jusqu’en 2004, l’île a longtemps été préservée de l’activité humaine, contribuant à la richesse de ses
écosystèmes. Pour prolonger l’expérience, une nuit sur place peut être envisagée dans le cadre d’un circuit adapté, sous réserve des conditions d’accès au parc, aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour un voyageur aux centres d’intérêt très précis, le sur-mesure peut aller beaucoup plus loin. Nous avons ainsi conçu une expérience autour des dendrobates (grenouilles de la région) pour une demande particulière : il fallait réfléchir au lieu, au guide et au temps d’observation, plutôt que glisser une sortie « faune » standard dans le programme. Ce genre d’activité se prépare avec nos prestataires au cas par cas en amont afin d’assurer un bon déroulement. C’est le type de projet que nous aimons construire avec une agence lorsque son client arrive avec une passion bien définie.

Pour des voyageurs en situation de handicap, l’adaptation commence avant la conception du séjour. Nous construisons des expériences pouvant s’ajuster aux besoins de chacun, qu’il s’agisse de mobilité, de rythme ou de manière de participer. Nous échangeons en amont avec l’agence et nos prestataires afin de vérifier les conditions d’accueil et les possibilités d’adaptation, pour proposer une expérience accessible et authentique.

Pour un couple en quête d’un voyage haut de gamme, l’exception se trouve dans les expériences que l’on ne peut pas vivre dans un voyage classique : un guide naturaliste passionné et privé pour explorer un territoire en toute intimité, une nuit dans un lieu d’exception ou encore une journée sans programme imposé. Le haut de gamme se traduit alors par une attention particulière portée à chaque détail, la qualité du service et l’hospitalité de nos hôtes, qui contribuent à rendre le séjour véritablement unique.
Au large de la côte pacifique, Coiba dévoile un monde préservé entre îles sauvages et eaux cristallines © Terra Panama
Au large de la côte pacifique, Coiba dévoile un monde préservé entre îles sauvages et eaux cristallines © Terra Panama

Une destination qui continue d’évoluer

En août 2026, le Panama a lancé sa nouvelle marque pays, « Panamá, Anfitrión del Mundo », qui réunit tourisme, culture, investissement, exportation et durabilité dans une même démarche. Un projet de loi qui a pour but d' encourager les investissements touristiques a également été présenté en septembre 2026. Depuis la fin de la crise sanitaire, le Panama est de plus en plus visité avec une croissance de près de 10% chaque année, passant de 2 millions en 2022, à 3 millions de voyageurs en 2025.

Pour nous, ces changements ne remplacent pas la connaissance quotidienne du terrain. Ils nous donnent seulement de nouvelles possibilités : une région qui devient plus facile à découvrir, ou un acteur local qui développe une activité. Nous continuons à parcourir le Panama parce qu’il nous surprend encore. C’est ainsi que nous pouvons construire des voyages véritablement adaptés aux attentes de chaque agence et de ses clients, tout en assurant leur bon déroulement et leur suivi une fois les voyageurs sur place.
Dans la canopée panaméenne, le singe hurleur se laisse parfois apercevoir entre les feuillages © Terra Panama
Dans la canopée panaméenne, le singe hurleur se laisse parfois apercevoir entre les feuillages © Terra Panama

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