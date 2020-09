Thaïlande : entre crise économique et pandémie, le pays veut assouplir sa position

M. Yuthasak a déclaré que les hôtels devraient compter sur un taux d occupation moyen de 30% pour rester ouverts.



Si les touristes nationaux augmentent leurs voyages à 100 millions l'année prochaine, et que le plan d'arrivée se déroule bien, la destination table sur 20,5 millions de touristes internationaux en 2021.



Le taux d' occupation moyen de ces établissements pourrait alors s’établir à 50%, dit-il.



Le plan envisagé consisterait à ouvrir le pays aux touristes internationaux avec un nombre limité d'arrivées et d'emplacements. Les arrivées doivent se conformer à des mesures de sécurité et de santé strictes et aux mêmes procédures de dépistage et de surveillance que les rapatriés thaïlandais.



"Nous ne pouvons pas éviter de nouveaux cas, mais le plus important est d'avoir des risques avec une gestion efficace en place. S'il y a cinq cas parmi 5 millions de touristes, et que nous pouvons contenir ces infections, ce sera un bon équilibre entre la santé publique et la survie des entreprises » , a-t-il déclaré.



Marisa Sukosol Nunbhakdi, présidente de l'Association des hôtels thaïlandais, a déclaré que l'objectif de zéro infection était irréaliste.

Le pays doit trouver un équilibre entre le risque sanitaire et la crise économique.