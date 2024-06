Thaïlande : le SOWK se veut "l'hôtel de luxe le plus secret du monde"

Soucieux de la sauvegarde de la planète, le SOWK achète la quasi totalité des produits et fournitures utilisés, des aliments ou des boissons sur l'île de Koh Phangan, uniquement auprès des locaux, payés à un prix équitable. Et 95 % d’entre eux sont biologiques.



Guillaume Brachet a aussi construit ses villas de la manière la plus écologique possible, avec des matériaux locaux et en installant la climatisation seulement dans les chambres.



A cet effet, il a mis au point un système d'air conditionné hybride avec des pots en terre cuite, du sable et de l'eau. Ce système a trois fois plus de puissance de froid qu'un équipement ordinaire et consomme 70 % d'énergie en moins. "Cela coûte aussi quatre fois moins cher à mettre en place et c'est plus facile à réparer. Le froid ne vient pas d'en haut mais d'en bas, l'air n'est pas sec et il y a même une télécommande !", détaille-t-il.



A l'actif de Guillaume Brachet, également un système peu coûteux de fosse septique qui ne rejette aucune "eau grise" dans le sol. Et aussi un système de filtration avec des plantes spécifiques et des lampes UV pour la piscine naturelle. D'autres trouvailles sont... dans les tuyaux.



Ces inventions n'ont pas été brevetées car Guillaume Brachet espère que d'autres s'en inspireront : tous les mois, il organise d'ailleurs une journée " portes ouverte " à destination des architectes, ingénieurs, étudiants...