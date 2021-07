Thaïlande: le visa entièrement en ligne, c'est pour la fin de l'année !

Le Ministère thaïlandais des Affaires Étrangères annonce que, exemptant ainsi les requérants de déplacements à l'ambassade pour le dépôt et la récupération du passeport.À la différence de l'Inde , de la Russie ou encore de l'Égypte qui proposent depuis quelques années déjà la délivrance de leurs visas entièrement en ligne, la Thaïlande optait, en Mai 2019 , pourCette procédure en ligne consiste en un formulaire à remplir en ligne, avec insertion de justificatifs de voyage, paiement en ligne des frais consulaire puis, en personne ou via une agence enregistrée et reconnue, comme l'est Action-Visas par l'Ambassade Royale de Thaïlande en France.Quelques jours après le dépôt et approbation du dossier,par l'intéressé ou l'agence de visa agréée.Cette formalité "e-Visa consulaire en ligne", toujours en vigueur actuellement, ne concernait à son lancement que 3 pays pour une période de tests:, le Royaume-Uni et la Chine, avant d'être étendue aux requérants des États-Unis, du Canada, de Corée du Sud, du Danemark, de Norvège et de Suède en Février 2021.