Thalys lance une campagne "Re-lier l’Europe, voyage après voyage"

Thalys a lancé une nouvelle campagne de communication : « Re-lier l’Europe, voyage après voyage ». Coordonnée par l’agence DDB Paris, l'opération est déclinée depuis le lundi 12 octobre en France, Belgique, Allemagne et Pays-Bas, en affichage urbain, digital, ainsi qu’en social media.



Avec une offre de trains limitée à 40% de ses capacités depuis le 1er octobre et dans un contexte sanitaire inédit, l’entreprise ferroviaire a choisi de reprendre la parole soulignant qu’elle permet non seulement aux Européens de se retrouver, mais qu’elle transporte aussi tous ceux qui contribuent à l’essor économique, culturel et social de l’Europe, explique un communiqué de presse.



Certains voyages, comme les déplacements professionnels, restent en effet possibles entre ses différentes destinations.



« Au-delà d’une liaison ferroviaire efficace et rapide, Thalys est le train des Européens, un trait d’union qui permet, à son échelle, de maintenir en mouvement la vie en Europe. Nous sommes convaincus que nous avons un rôle particulier à jouer en cette période de crise : pouvoir continuer à re-lier l’Europe, en contribuant à l’essor économique, culturel et social des pays que nous traversons. » explique Bertrand Gosselin, directeur général de Thalys.