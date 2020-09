Thomas Cook : près d'un an après sa faillite, le voyagiste anglais pourrait renaître de ses cendres...

Fosun pourrait relancer l'activité de Thomas Cook au Royaume-uni dans les prochaines semaines

Il y a un peu moins d'un an sombré avec pertes et fracas, la plus vieille agence de voyages au monde et l'un des plus gros acteurs du marché. Thomas Cook faisait faillite, malgré près d'un milliard d'euros investis par Fosun. Un an plus tard le propriétaire du Club Med se prépare à relancer la marque Thomas Cook au Royaume-Uni...

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 9 Septembre 2020

