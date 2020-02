Top 5 : les animateurs de Thomas Cook, Plus Belle l'Europe, ADP, Air France... et Léa !

Il n'y a aucune considération, j'ai le sentiment que la France nous a abandonnés.

Alors que Nicolas Delord a décidé de s'exprimer dans la presse suite à la chute de Thomas Cook d'autres, commeSous contrat suisse,. Eux qui se sont retrouvés du jour au lendemain à faire face aux inquiétudes et questions des clients et aux mécontentements des hôteliers plantés.Professionnels,, y allant parfois de leurs poches... Résultat : des milliers d'euros avancés par des responsables de secteurs sans nouvelle de la direction.Aujourd'hui ils sortent du silence et tentent de faire valoir leur droit. "", nous explique Pierre un ancien animateur dont vous pourrez retrouver le témoignage intégral en cliquant sur le lien ci-dessous.