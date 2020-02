Léa : "faut-il interdire le tourisme ?"... Un grand festival d’enfonçage de portes ouvertes !

Ça s’appelle la politique des petits pas…



On ne peut pas interdire le tourisme (sinon comment allons-nous gagner notre vie ?) mais si on voulait vraiment envisager des solutions draconiennes pour le ralentir et limiter l’impact des voyages sur l’environnement, voici ce qu’on pourrait faire :



- Interdire de vendre des billets d’avion à perte, qu’on en finisse avec les Paris/Bangkok à 500 € !



- Rendons la possibilité de voyager à l’élite qui le mérite. Si seuls les riches voyageaient, il y aurait moins de monde sur les plages de Thaïlande et sur les temples d’Angkor. Facile, non ?



- Interdire les Chinois : ils sont trop nombreux, ils se déversent dans toute l’Asie et nous (bons Européens), sommes limités dans notre jouissance des paysages naturels et des merveilles architecturales. Un visiteur des temples d’Angkor sur 2 est Chinois ? Si on interdisait les Chinois, ça ferait de la place ! (penser à diffuser un virus type grippe pour les exterminer…)



- Supprimer les congés payés : les absences des salariés gênent l’organisation des entreprises : on devrait interdire les vacances. On irait à l’école, puis on travaillerait et on pourrait partir en voyage une fois qu’on aurait acquis suffisamment de points pour partir à la retraite. Vers 72 ans… automatiquement, il y aurait moins de monde !



- Interdire Instagram : 59% des 25-35 ans choisiraient leur destination de voyage en fonction de son potentiel d’instagramabilité (le mot n’existe pas mais bim… je viens de le déposer). Et puis si on arrêtait de prendre des photos, on profiterait plus de ce qu’on voit.



- Interdire à Léa de regarder la télé. Surtout quand Martin Weill déambule en chemise entre-ouverte sur torse puissant dans les temps d’Angkor.



Ça m’a rendue un peu vapeur (*) ce soir et je me sens un peu responsable du réchauffement climatique…



(*) Vapeur - en hommage à Claire Bretécher, la « Maman » d’Agrippine, héroïne de mes jeunes années, qui prenait vapeur, qui a illuminé mon adolescence, m’a donné envie d’écrire et a eu la très mauvaise idée de mourir lundi.