Avion, pollution et CO2 : l’opinion biaisée du grand public

Alors que le consensus des scientifiques sur l’impact environnemental du transport aérien s’accorde à établir la contribution de l’aérien mondial entre 2 et 3% des émissions globales de CO2 (en comparaison, les activités liées à internet sont à 4% et celles du textile et de l’habillements sont à 8-10%), les Français sont plus de 80% à penser que l’aérien pollue plus que ces deux secteurs.



Dans le même temps, 90% des répondants surestiment la part du transport aérien dans les émissions mondiales de CO2, et 50% d’entre-eux pensent qu’il en représente plus de 10%.



Alors que les émissions de CO2 par passager transporté ont diminué de 25% au cours des 15 dernières années, 90% des répondants pensent aussi qu’elles ont augmenté ou été stables.