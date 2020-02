Privatisation ADP : l’adieu au référendum, faute de votes suffisants ?

Pour autant, la privatisation du géant aéroportuaire mondial ira-t-elle à son terme ? Rien n’est désormais certain tant le gouvernement semble hésiter à aller au bout de son projet.



« Je pense qu’eux-mêmes ne le savent pas et ils ont raison d’attendre puisqu’ils sont toujours dans la période de collecte des signatures » , a lancé Xavier Huillard, président de Vinci, évoquant, lors de ses vœux à la presse prononcé le 15 janvier dernier, la position du gouvernement sur le projet de loi.



Seul candidat déclaré à la reprise du gestionnaire d’Orly et de Roissy, le groupe Vinci peut pourtant toujours valoir les bonnes performances de sa branche Aéroports, premier gestionnaire privé du secteur et gestionnaire de 46 plateformes dans 12 pays.



Après l’acquisition de Londres-Gatwick, celle des aéroports parisiens ne serait donc plus qu’un rêve pour le groupe Vinci ?



« Ce sujet n’est plus dans les écrans radar du gouvernement, pas non plus dans ceux de Vinci », résumait aussi Xavier Huillard le 15 janvier 2020, précisant que « ce n’était pas un sujet du moment ».