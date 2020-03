Tour du monde des réceptifs : quand Bangkok ne bouillonne plus face à la propagation du coronavirus

TourMaG.com - Nous avions échangé il y a un peu plus d'un mois, à l'époque la Thaïlande était très peu touchée. Quelle est la situation sanitaire à Bangkok ?



Jean-Baptiste Richard : A l'époque nous en avions 12 cas contre 15 en France, cela semble bien loin maintenant.



A cette époque, nous pensions que cette maladie n'était pas très sérieuse, mais depuis ces quelques cas se sont transformés en milliers. L'ironie de cette période n'est plus d'actualité.



La crise sanitaire est montée d'un cran en Thaïlande. A partir de ce soir (25 mars 2020, ndlr), une loi martiale est mise en place, avec un couvre-feu de 7h du matin à 19h.



Le gouvernement peut changer les lois du jour au lendemain. Au niveau du virus, nous avons deux cas importants de multi-contamination.



Dans un café très branché de Bangkok, une dizaine d'amis qui ont fêté avec un ami de Hong-kong un événement et ont contaminé une partie de la clientèle, puis des proches.



L'autre source est plus traditionnelle à la Thaïlande, puisqu'elle a eu lieu dans un stade de boxe à Bangkok. 80 personnes ont été testées positives, sauf que lors de cette réunion il y avait plus de 500 spectateurs.



Il faut noter que beaucoup de ces personnes ont disparu dans la nature, et le ministère de la Santé n'arrive pas à retracer leurs parcours. L'épidémie grandit de façon exponentielle, nous risquons de connaître une situation similaire à la France, dans les jours à venir.



TourMaG.com - Les chiffres annoncés sont de 1045 cas, pour beaucoup à Bangkok. Ne redoutez-vous pas un manque de transparence ?



Jean-Baptiste Richard : Au début nous ne doutions pas, mais ici, cela nous semble étonnant que nous ayons aussi peu de cas et quasiment tous sur Bangkok.



Une région frontalière avec la Chine vient de recenser ses 2 premiers cas, c'est presque improbable en raison de sa proximité avec l'Empire du Milieu.



Toutefois les écoles sont fermées depuis deux semaines, notre propre bureau à Bangkok fermera demain (le 26 mars 2020, ndlr), donc l'épidémie s'intensifie.



Tout le monde travaillera de chez soi, avant le télétravail était fortement conseillé, maintenant c'est une obligation.



La Thaïlande est réputée pour son tourisme médical, nous avons de bonnes structures hospitalières, avec une excellente couverture publique.



Après le pouvoir en place n'a pas l'a même intensité ni autant de prise sur la population, que la Chine face à l'épidémie. Il est un peu plus laxiste, et a essayé de faire durer le plus longtemps possible l'activité touristique, car le secteur représente 16% du PIB.



TourMaG.com - A quoi ressemble la vie à Bangkok ?



Jean-Baptiste Richard : Nous entrons dans une période particulière.



Tout le monde dans la rue porte des masques, la plupart des salariés travaillent de chez eux, donc la ville se calme peu à peu.



Après nous avons quelques semaines de retard par rapport à la France. Les bars, les lieux de boxe thaï, les salons de massage ou encore les spas sont fermés depuis samedi 21 mars 2020.



Les stands de street-food sont toujours ouverts, tout comme les restaurants qui font seulement des ventes à emporter.



Pendant ce temps, il y a une explosion des services de livraison à domicile de nourriture. La chaîne 7-eleven, des épiceries ouvertes 24h24, recrute une armée de livreurs à moto.



Il faut savoir que les Thaïlandais mangent énormément à l'extérieur.