TourCom lance sa nouvelle plateforme TourCom Hotels

TourCom a repensé sa plateforme de réservation hôtelière pour permettre aux agences de comparer sur une seule et même interface les offres des 7 centrales de réservation hôtelières référencées.



Les agences du réseau ont ainsi accès à plus de 1,2 millions hébergements.



En plus de donner accès à un large panel d'hébergements (des auberges de jeunesse aux palaces, en passant par les hôtels, les resorts, les apparthotels, les B&B, les villas ou encore les appartements), la plateforme permet de réserver les transferts et des activités (visites excursions, tours...).



TouCom Hotels devrait intégrer prochainement de nouveaux services et prestations.