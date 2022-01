Appli mobile TourMaG



Bruno Courtin, rejoint la verticale "Partez en France"

Nous sommes heureux de vous annoncer la venue d'un grand professionnel de la presse B2B dans l'équipe de Rédaction de Tourmag.com. Bruno Courtin, ancien éditeur de la branche tourisme d'Info6team, rejoint la verticale "Partez en France" où il va s'atteler à développer le tourisme réceptif en France et le voyage en groupes.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 16 Janvier 2022

"Le tourisme est mon terrain de jeu et d’exploration depuis un temps que les moins de 20 ans, et les plus anciens aussi, ne peuvent pas connaître.



C’est dire que j’ai vu cette industrie évoluer, se transformer, s’adapter, se renouveler à défaut de se réinventer complètement.



Paradoxalement, ou pas, les mêmes sujets reviennent régulièrement dans les rapports entre partenaires professionnels touchant à la créativité, la mise en marché, la valeur ajoutée, la difficulté à exister alors que c’est sans doute l’une des activités les plus partagées au monde.



Bref, je ne me lasse pas de l’observer, de tenter de comprendre l’apparition de tendances, le développement de nouveaux concepts, de décrypter ce que j’en perçois d’intéressant pour que les acteurs jouent mieux, les partenaires se comprennent mieux, les synergies fonctionnent mieux.



J’ai déjà tourné pas mal de pages au sein de publications et de groupes de presse précédents que j’ai été amené à quitter quand nos planètes, nos souhaits ou nos valeurs avaient du mal à s’aligner.

Convergence des projets, des envies et des ambitions C’est une nouvelle page que j’entreprends d’écrire au sein de l’équipe de Tourmag car nos discussions récentes ont montré que la convergence des projets, des envies et des ambitions était assez forte.



Je me réjouis d’intégrer une équipe qui a déjà fait largement la démonstration de son talent et de son engagement pour la profession, pour les professions du tourisme.



Je compte y apporter mon expérience, ma vision et ma curiosité intacte pour préparer un avenir plus riche et mettre en avant les bonnes pratiques qui font progresser toute une industrie. C’est ambitieux, mais pourquoi se limiter par avance.



Merci à Tourmag de m’accueillir et à vous tous de me faire aussi confiance pour les questions que je vous poserai et pour les projets que j’espère conduire avec vous au service de deux filières qui n’ont pas toute la place qu’elles méritent, à mon sens : le tourisme réceptif en France et le voyage en groupes."



Bruno Courtin

