TourMaG.com : devenez reporter éductour “Testez-le, Vendez-le !”

“C’est très simple, explique J.-L. Roux : “Cinq agents de voyage (voire quatre ou trois) partent en éductour et testent un produit vendu en agence.



Dans cette découverte d'un forfait, circuit, séjour (ou croisière), ils sont accompagnés d'un représentant de TourMag, du Tour Opérateur, (du transporteur) et du partenaire (Assureur, GDS, loueur ... ).



Le TO fournit les prestations terrestres, le transporteur les sièges sur les vols ad' hoc. Les agents sont sélectionnés par les accompagnateurs et les partenaires.



Au terme du voyage, les participants rédigent un article et une fiche produit. Sélectionné par un jury de professionnels (voix prépondérante de TourMaG) le vainqueur signera l'article comme un journaliste et celui-ci sera publié dans nos colonnes.



Le but est de donner les bons arguments pour vendre un produit, formulés et rédigés par un agent de voyage pour les agents de voyage".