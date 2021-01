Tourisme international : le retour aux niveaux de 2019 pas avant au moins 2023

Concernant les perspectives de reprise, une enquête fait apparaître que près de la moitié des personnes interrogées (45 %) estimaient les perspectives plus favorables pour 2021 que pour l’an dernier, 25 % tablaient sur des résultats comparables en 2021 et 30 % s’attendaient à de plus mauvais résultats.



50 % des personnes interrogées s’attendent maintenant à ce que le rebond ne se produise qu’en 2022, alors qu’elles étaient 21 % en octobre 2020.



L’autre moitié des personnes interrogées continue de tabler sur un rebond potentiel en 2021, mais elles sont moins nombreuses que dans l’enquête d’octobre 2020 (79 % comptaient sur un redressement en 2021).



À plus longue échéance, la plupart des experts ne pronostiquent pas avant 2023 de retour aux niveaux d’avant la pandémie. De fait, 43 % des personnes interrogées citent 2023, mais elles sont 41 % à ne compter sur un retour aux niveaux de 2019 qu’en 2024 ou après. D’après les scénarios de l’OMT sur une période plus longue pour 2021-2024, on peut penser qu’il faudra de deux ans et demi à quatre ans au tourisme international pour retrouver les niveaux de 2019.