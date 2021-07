Tourisme : "je suis disposé à proposer un allongement de la durée des avoirs" J-B Lemoyne

Le message adressé aux professionnels du tourisme a été clair. Nous avons été là pendant 15 mois, on ne vous lâchera pas. Nous allons travailler avec Bercy sous l'égide de Matignon pour trouver sur les meilleures solutions,

Il est très intéressant de voir qu'en quelques jours, le centre de vaccination d'Auxerre est passé de 400 vaccinés quotidiens à 900 aujourd'hui.

L'appel du président a été entendu. Le Président vise 50 millions de vaccinés fin août.

Je me ferais l’avocat auprès du 1er ministre, pour trouver les dispositifs d’aides les plus adaptés pour les entreprises du voyage, parce que la mobilité internationale est entravée.



Valérie Boned et Jean-Pierre Mas est revenus sur la crainte de l’échéance du remboursement des avoirs,

Je suis disposé à proposer une demande d'allongement auprès de Bruxelles, je ne suis pas sûr d'obtenir gain de cause, car la Commission européenne est très pointilleuse là-dessus.



En tout état de cause, avec Bercy nous travaillons aussi à des dispositifs du type : prêts participatifs pour leur permettre de maintenir la tête hors de l'eau.

" a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne.Le secrétaire d'Etat est revenu aussi sur l'enjeu pour avoir des vacances et une saison sereine, à savoir la vaccination.La campagne a connu un net regain depuis l'allocution présidentielle et les décisions prises pour contraindre les Français à la vaccination.Espérons alors que la France atteigne cet objectif qui permettra alors d’aborder plus sereinement l’automne à venir.Surtout que dans le même temps, des signaux encourageants viennent du Royaume-Uni, où les cas de contaminations sont en forte diminution depuis quelques jours.Malgré tout, l’actualité n’est pas à la fin de l’épidémie, mais bien tournée vers cette 4e vague, notamment pour les agents de voyages.Pour ces dernières la reprise n’aura duré qu’un mois, il est déjà l’heure de s’inquiéter." dévoile le secrétaire d'Etat au Tourisme.Cette dernière est prévue pour septembre, avec la peur de voir des agences devoir rembourser massivement, alors que l’argent envoyé aux fournisseurs ne reviendra pas toujours.Pas sûr que cette première proposition plaise aux agences de voyages.