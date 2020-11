Prolongation de l'ordonnance : les agences de voyages n'en veulent pas (ou presque) !

Si la distribution est hunanime et fait preuve depuis le début de la crise d'une solidarité toute retrouvée, ce constat n'est pas duplicable à l'ensemble de l'industrie.



Une fois de plus, une partie de la production fait bande à part.



D'après nos informations, recoupées par différentes sources, des tour-opérateurs se seraient saisis de l'ordonnance non seulement dans la relation BtoB, ce que le texte de loin prévoit, mais pas seulement.



" Dès hier des TO se plaçaient déjà sous la protection de l'ordonnance, alors même que l'amendement n'a pas été voté, " nous confiait un agent ayant préféré garder l'anonymat.



Et pourtant du côté du Seto, le message est clair : l'ordonnance, c'est non !



" Nous n’avons, ni EDV ni le Seto, demandé cette prorogation. Elle nous semble à la fois inopportune et inadaptée au contexte actuel qui n’a rien à voir avec le contexte de mars.



Les montants en jeu sont très faibles et nous n’avons pas fait cette demande au gouvernement. C’est une initiative des sénateurs. Sympathique mais inadaptée et contre-productive.



Nous avons des demandes bien plus importantes et légitimes à faire comme celle du prolongement au premier trimestre 2021 du chômage partiel indemnisé à 100% comme aujourd’hui, " selon Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde et vice-président du Seto.



Ainsi, pour une fois, il n'y a pas de débat, à quelques exceptions près.



Ce reconfinement ressemble pour les acteurs du tourisme de plus en plus à l'effet de la propagation de la covid-19 dans la population.



Les plus solides et en bonne santé s'en sortiront majoritairement bien, les personnes les plus faibles attraperont la forme grave. Et la théorie de la sélection naturelle se vérifiera sans doute dans les rangs des agences de voyages.



Celles qui faisaient de la trésorerie sur le dos des acomptes clients seront les premières à disparaître...