Exclusif : l'Ordonnance sur les à-valoir prolongée pendant le confinement ?

Ce n'est pas le seul texte que la Commission a adopté et doit présenter au vote, ce jour. " Prémunir les petites entreprises affectées par la crise des conséquences d'impayés de factures d'eau, d'électricité ou de gaz (Amendement COM-62).



Et adapter les compétences de l'Autorité de régulation des transports aériens (ART), en conséquence de la réduction du nombre de voyageurs (Amendement COM-1). "



Par ce dernier texte, le Sénat doit permettre aux compagnies aériennes de ne pas perdre leurs créneaux horaires, en cas de non-exécution des vols.



Et pour finir, la Sénatrice de l'Orne a rédigé son amendement sur la substitution de la garantie de l'Etat aux garanties personnelles des agents de voyages.



" Il doit être examiné en Commission des lois, puis en séance. La décision est plus aléatoire que les précédents textes. En tous les cas, nous nous occupons des problématiques des agents de voyages. Nous ne vous abandonnons pas. "



Concernant l'amendement d'appel de la sénatrice de l'Orne, il vise à attirer l'attention du gouvernement sur les difficultés du secteur.



En espérant que le gouvernement sera sensible aux problématiques de l'industrie touristique...