Tourisme : l'e-commerce va-t-il bientôt dépasser le commerce physique ?

Bien souvent, les professionnels du tourisme se gargarisent en disant qu'ils sont "résilients", mais ce sont surtout des personnes avec une force de caractère très importante.



Il faut dire qu'affronter perpétuellement des crises qu'elles soient climatiques ou économiques, mais aussi sanitaires cela pourrait en décourager plus d'un, mais pas les agents de voyages.



Et pourtant depuis, l'avènement d'internet au début des années 2000, leur commerce a été grandement rongé par les acteurs digitaux, regroupés sous la bannière "e-tourisme".



D'après les derniers chiffres de la Fevad, si l'e-commerce se porte très bien (103,4 milliards d'euros, en hausse de 11,6%), il a trouvé dans le tourisme l'un de ses terrains de jeu favori.



En effet, en 2019 les ventes en ligne ont représenté 46% du commerce total du tourisme, pour un chiffre d'affaires évalué à près de 21 milliards d'euros.



Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, le taux de pénétration du e-commerce dans notre secteur serait le plus important de tous.