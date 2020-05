Tourisme post-covid : "En 2020, nous entrons dans le 21e siècle du tourisme", selon Sophie Lacour

TourMaG.com - Pour en revenir au tourisme, comment analysez-vous ce que nous vivons ?



Sophie Lacour : Il y aura un changement réel dans les deux ou trois ans qui viennent, c'est une certitude, après est-ce qu'il perdura ? Personne ne peut l'affirmer.



Les populations sont malades, elles ont besoin d'être guéris. Nous allons vers un tourisme de convalescence. C'est-à-dire que les clients doivent de nouveau avoir confiance, dans la destination France qui va devoir se reconstruire.



Le tissu économique- à savoir les transporteurs, les hôtels, les activités, etc - va être grandement touché économiquement parlant, nous allons devoir guérir tout ça.



Ce n'est pas être grand sorcier de se dire, que le tourisme va se replier sur lui-même, avec un tourisme local soit en France ou en Europe.



TourMaG.com - Une vision réclamée par de nombreux acteurs depuis quelques années, comme ATD (Acteurs du Tourisme Durable). Le virage vers un tourisme plus durable et local doit être pris contraint et forcé...



Sophie Lacour : Le problème se situe là justement. C'est pour cela que dans trois ou quatre ans, nous ne savons pas comment le tourisme va évoluer.



Il re-basculera peut-être dans le mauvais sens, celui de ses dérives. Il ne faut pas se leurrer, nous l'avons bien vu, avec les start-up qui travaillaient la question du développement durable, local et de partage, beaucoup échouaient.



Il y a un fossé énorme entre les déclarations, les intentions et les actes d'achat. A écouter la population, tout le monde veut sauver les baleines et les pandas, mais dans les faits, nous en sommes très loin.



Je suis convaincu qu'il y aura un peu plus de durable et de conscience, lors des prochaines années.