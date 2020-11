Tourisme : qu'attendent les professionnels de l'allocution d'Emmanuel Macron ?

Avec une confirmation de la réouverture début décembre, les professionnels pourront sauver les très rémunératrices fêtes de fin d'année.



" Nous sommes à 45% de taux de remplissage pour Noël, ce qui est très loin de ce que nous faisons d'habitude, mais nettement mieux qu'à la sortie du 1er confinement, " précise le spécialiste de la résidence de vacances.



Le deuxième épisode du confinement a été moins brutal pour les acteurs du tourisme.



" ll nous a fait faire des économies, " ironiserait presque Laurent Abitbol, le président de Marietton Developpement.



Se voulant allégé pour permettre aux entreprises de ne pas fermer et alors que les Français ont appris de la 1ère séquence, les entreprises du tourisme n'ont pas fait un 0 pointé en novembre.



" Jusqu'à la semaine du 11 novembre l'activité était plutôt pas mal, avec une baisse entre -25% et -30%, grâce à la clientèle affaires.



Mais depuis ce jour férié, la demande a chuté, " témoigne Karim Soleilhavoup, le directeur général de Logis Hôtels.



Avec une incertitude croissante et des ventes loisirs totalement bloqués, certains hôteliers ont décidé de fermer leurs établissements par anticipation.



Toutefois, pour le patron du réseau d'hôtels indépendant, il ne fait pas de doute qu'il sera possible de sauver l'hiver, en cas de bonne nouvelle.



" Depuis cet été , le vrai changement réside dans les réservations de dernière minute qui ont explosé. Le désir de voyager est toujours là, haut les coeurs ! "



L'optimisme est aussi le maître-mot pour Pierre & Vacances.



Alors que toutes les résidences à la montagne seront ouvertes, sans jauge mais avec un protocole renforcé, l'entreprise a décidé de recruter 500 saisonniers au plus tard le 14 décembre.



" Personne ne s'attendait à ce que juillet et août soient aussi bons, donc je suis très confiant au niveau des ventes, " prédit Grégory Sion.



Un optimiste qui pourrait être douché, par une prochaine absence d'autorisation des déplacements loisirs.



Pour Raphaël Torro, il ne fait pas de doute que si le gouvernement autorise les retours dans les familles, il sera aussi possible de partir en vacances.



" Se limiter au seul motif des rassemblements familiaux, cela deviendrait ingérable pour les autorités. Après il nous faut de la visibilité mais au-delà de Noël. "



Et permettre aux Français de se projeter sur l'année 2021.



Une chose est sûre, moins Emmanuel Macron donnera de réponses claires et plus le flou ambiant jouera en défaveur des voyageurs.