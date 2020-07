Tourisme solidaire : Salaün Holidays soutient les actions à Madagascar

2019 a été une très bonne année sur cette destination qui fait rêver beaucoup de voyageurs

378 personnes se sont inscrites sur l’un de nos circuits et nous avons donc le plaisir de vous remettre aujourd’hui, à chacune d’entre vous, un chèque de 3870 €

“Madagascar Autrement”

, a précisé Luc Le Saos, responsable de la production chez Salaün Holidays.».L’aide financière permet aux deux associations de contribuer aux nombreuses actions qu’elles mènent à Madagascar dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, l’éducation et de la santé mais aussi l’agriculture et élevage.Cette collaboration et relation de confiance entre le T.O et les deux associations a également permis l’organisation d’un circuit entièrement solidaire, programme dont les étapes ont été définies en fonction des hébergements aidés par ABM : Ambatomanga, Vatomandry et Fénérive Est.