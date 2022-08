Tourisme spatial et écologie : qu'est ce que les nettoyeurs de l’espace ?

- Projet RemoveDebris.

RemoveDebris, est un consortium européen composé entre autres de l’Agence spatiale européenne (ESA), l'université du Surrey (Surrey Satellite Technology Ltd), d’Airbus et d’ArianeGroup. La technique employée par RemoveDebris est celle dite du harponnage.



- Projet ClearSpace.

A la suite d'un appel d'offres en 2019, l'ESA a retenu la proposition de la start-up suisse ClearSpace, fondée par des chercheurs de l'Institut de recherche de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Désormais à la tête d’un consortium européen (ESA, Airbus, OHB...) l’Institut travaille sur un prototype : le satellite Adrios (Active Debris Removal/In-Orbit Servicing) dont l’objet consiste à accoster les débris en se synchronisant sur leurs trajectoires, puis à leur donner l’impulsion nécessaire pour qu’ils entrent dans l’atmosphère et s’y consument naturellement.



- Projet Astrocale.

En 2013, Nobu Okada, entrepreneur japonais, fonde sur ses propres fonds la start-up Astroscale. Citons parmi les investisseurs : les fonds japonais JAFCO et ICNJ, ainsi que l’entreprise Mitsubishi.

Ce "satellite chasseur de satellites" de forme cubique d’environ 180 kg, de la taille d’une machine à laver est doté de huit réacteurs. L’engin est équipé d’instruments pour traquer les aéronefs défectueux et d’un système de capture magnétique rétractable.



- Projet de l'agence spatiale japonaise (Jaxa).

Pour nettoyer l'espace des scientifiques de l'agence spatiale japonaise Jaxa testent une méthode inédite : une longe (sorte de "corde" tressée de filins d'acier inoxydable et d'aluminium) qui, par électromagnétisme, agrège les déchets pour les rapporter ensuite dans l'atmosphère. La longueur de la longe est de 700 mètres (2300 pieds), mais dans le futur elle devrait atteindre de 5 000 à 10 000 mètres.



- Projet SpaceBlower.

SpaceBlower est un projet initié et financé par le CNES, avec le concours et le co-financement de Bertin Technologies (maintenant CT France).



L’objet de ce projet est, à partir d’un avion transportant SpaceBlower, que celui-ci une fois lancé éjecte son panache, à savoir une atmosphère artificielle devant le débris, en pulvérisant un nuage de microparticules pour ralentir le débris et éviter ainsi toute collision.



- Projet "Foam Debris Catcher".

En 2021, la startup StartRocket pour objectif de nettoyer l’espace des déchets qui s’y trouvent, grâce à un satellite nettoyeur.



D’après le programme "Foam Debris Catcher", le satellite propulserait une mousse polymère sur les déchets spatiaux afin que ces derniers se réduisent et se consument plus rapidement dans l’atmosphère terrestre grâce à la force de traînée.