Tourisme spatial : l'Europe prend le virage de l'investissement privé

Habituée au temps très long, trop long, des programmes étatiques, c’est un virage de près de 180°, puisque désormais l'ESA reconnaît dans un communiqué que : « les approches New Space ont ouvert la voie au développement de satellites plus petits et plus ciblés, parallèlement à une réduction des coûts de lancement et donc à l'émergence de nouveaux acteurs. Pour tirer le meilleur parti de la croissance de l'économie spatiale européenne, l'ESA doit contribuer au succès des start-up et des entreprises, en adoptant une démarche plus affirmée, plus dynamique et plus réactive ».



On est bien loin des précédentes déclarations du même Josef Aschbacher lorsqu’il n’était que Directeur général de l’ESA et qui il y a à peine quelques mois affirmait encore au 36e Symposium sur l’espace à Colorado Springs en août 2021 : « Le tourisme spatial est bon pour l’espace en général, mais l’Agence spatiale européenne (ESA) ne prévoit pas actuellement de le développer »



Il était donc temps et primordial que l’Europe se ressaisisse en matière de tourisme spatial, elle qui dans les années 1980 était en avance avec la navette habitée Hermes que devait lancer Ariane 5, et... qui abandonna le projet en 1992 faute de volonté politique.



Il est en effet indispensable que l’Europe recolle au peloton notamment en ce qui concerne le tourisme spatial.

Comme l’a écrit Véronique Guillermard dans un récent article du Figaro : « envoyer l’homme dans l’espace en toute autonomie devient un enjeu de souveraineté. Or, l’Europe dépend des États-Unis et de la Russie ».



En ce domaine, force est de constater que nous sommes en retard sur un grand nombre de pays : les États-Unis et la Russie bien entendu, mais aussi la Chine avec les programmes Shenzhou-13 et NGV, l’Inde qui prévoit de faire voler sa capsule habitée Gaganyaan en 2023 et l’Iran dont le programme Kavoshgar prévoit son premier vol habité en 2022.