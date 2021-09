Tourisme Spatial : des centaines de milliers d’emplois manqués par la France et l'Europe !

Pour nombre de Français, cet avenir proche n’est que science-fiction. C’est compréhensible quand on constate que l’Europe et la France sont cruellement absentes de ce marché. Et ce n’est pas Thomas Pesquet qui, malgré ses talents, ses compétences et sa formidable présence médiatique, y changera quelque chose. Il n'est que l'arbre qui cache la forêt, il donne aux Français l'illusion d'être acteurs alors qu'ils ne sont que spectateurs !



Comme le rappelle Olivier Mousis, enseignant-chercheur au Laboratoire d'astrophysique de Marseille dans un récent entretien avec Figarovox : « La stratégie des Européens se résume à un rôle de second couteau, de bon suiveur. Nous avons abandonné l'initiative aux États-Unis et à la Chine malgré notre savoir-faire. Nous ne sommes plus des conquérants. En Europe et surtout en France, il n'y aurait pas pu avoir d'Elon Musk : les initiatives individuelles ne sont pas encouragées et les marges de manœuvre limitées car nous n'aimons pas ce qui sort du rang ».



Une fois de plus, la France et l’Europe auront laissé passer le coche, se privant de centaines de milliers d’emplois et ce n’est pas la dernière déclaration de Josef Aschbacher, Directeur général de l’ESA qui laisse espérer un mieux en ce domaine : « Le tourisme spatial est bon pour l’espace en général, mais l’Agence spatiale européenne (ESA) ne prévoit pas actuellement de le développer » (36e Symposium sur l’espace à Colorado Springs août 2021).