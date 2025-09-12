Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie

Le droit au congé annuel payé vise à permettre au salarié de bénéficier d’une période de repos effectif, entendue comme une période de détente et de loisirs ;

Le droit au congé maladie garantit quant à lui au salarié la possibilité de se rétablir de sa maladie.

Ainsi désormais «».La Cour de cassation se fonde ce faisant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne qui considère que les congés payés et l’arrêt maladie n’ont pas la même finalité :Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi que le salarié doitLe salarié demeure néanmoins tenu de notifier son arrêt maladie à son employeur pour pouvoir bénéficier du report de ses congés payés.