Toute l'année, le Var vous offre sa douce nature

De janvier à mars, entre Bormes-les-Mimosas et Grasse, le mimosa illumine de ses reflets dorés le littoral azuréen. Empruntez, le temps d'une escapade, la Route du Mimosa, les paysages sont extraordinaires, un spectacle enchanteur, un monde de couleurs et de parfums : bleu azur du ciel et de la mer, ocre roux de la terre, jaunes et verts de l'acacia. Prétexte idéal pour sortir de sa coquille après ces longues semaines de confinement, partez sur les traces de cette plante singulière, à la découverte de huit villages, à la découverte de jardins remarquables, de forêts et de métiers étonnants. Alors, en route pour une aventure parfumée !