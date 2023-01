Trafic 2022 : les ultras low cost, grandes gagnantes !

"On va continuer à remonter vers le trafic de 2019 et même à le dépasser. On pense qu’on retrouvera le trafic de 2019 avant 2024 parce que l’année prochaine il y aura un effet économique négatif : inflation et récession en Europe contrebalancée par la réouverture de l’Asie et du long-courrier. On passera donc à 95% du trafic en 2023 pour arriver en 2024 et monter à 108%. Il faut se préparer "

Pour ce qui est des années à venir, les prévisions au sein d’Eurocontrol sont optimistes.déclarait il y a quelques joursDirecteur « Ciel Vert Européen » chez Eurocontrol.Depuis ces déclarations faites au début du mois de décembre, les experts d’Eurocontol ont un peu revu leurs prévisions et tablent sur un rétablissement total plutôt en 2025.L’Asie et surtout la Chine qui réouvrent en grand les vannes de son trafic à partir du 8 janvier prochain, pourrait faire encore varier ces chiffres dans les mois qui viennent.A plus long terme, les experts d’Eurocontrol confirment une demande qui va continuer à croitre jusqu’en 2050 date à laquelle le secteur aérien veut être totalement décarboné.Un vrai défi alors que Boeing et Airbus sont sur la même ligne pour prévoir un doublement de la flotte mondiale d’ici 2040. Une gageure qui dépasse les frontières de l’Europe.