"Le trafic aérien européen devrait se rétablir complètement d'ici 2025"

"À l'horizon 2023 et au-delà, nous sommes convaincus que la reprise continuera de se renforcer à mesure que les problèmes de capacité et de personnel seront progressivement résolus, même si c'est à un rythme légèrement plus lent que ce que nous avions prévu avant la guerre d'agression de la Russie.



Nous prévoyons qu'en 2023, le trafic total atteindra 92 % de son niveau d'avant le COVID, et que la reprise complète après la pandémie aura lieu en 2025."

"dans un contexte de problèmes de chaîne d'approvisionnement, d'éventuelles actions syndicales, d'indisponibilité de l'espace aérien, de goulets d'étranglement sectoriels, de hausse de la demande et de changements de système

"les chiffres ont tourné en faveur de l'aviation. Les prédictions de demande refoulée se sont avérées exactes et les gens ont montré leur désir de prendre à nouveau l'avion à mesure que la pandémie était maîtrisée, avec des pointes estivales de 90 % ou plus. La volatilité reste considérable et la reprise est inégale selon les secteurs, mais les compagnies aériennes et les aéroports ont pu en 2022 reconstituer leurs bilans et continuer à investir.



En ce qui concerne l'avenir, 2023 sera le plus grand défi que le réseau ait eu à relever depuis plus de dix ans en termes de capacité et de réduction des retards.





Et les plans visant à rendre l'aviation durable doivent s'accélérer si nous voulons atteindre nos ambitieux objectifs de durabilité.



Et les plans visant à rendre l'aviation durable doivent s'accélérer si nous voulons atteindre nos ambitieux objectifs de durabilité.

Néanmoins, et malgré la tragédie actuelle en Ukraine, notre secteur a prouvé sa résilience et nous sommes optimistes quant à l'avenir, le trafic aérien européen devant se rétablir complètement d'ici 2025."

Côtés perspectives, Eurocontrol reste prudent :L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne ajoute qu'il ne sera pas facile de se rapprocher des niveaux de trafic pré-pandémique".Pour Eamonn Brennan, Directeur général d'EUROCONTROL,