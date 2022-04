Aérien : un retour à la normale plus tôt que prévu ?

Les compagnies aériennes ajoutent beaucoup de capacité, et certaines d'entre elles dépassent déjà leurs niveaux d'avant la pandémie.



Il est tout à fait possible d'atteindre 90 % ou plus du trafic de 2019 aux moments de pointe de l'été, et nous prévoyons que les destinations de vacances et certaines autres parties du réseau dépasseront 100 % de leurs niveaux de 2019,

Les derniers scénarios de l'instance réalisés à partir des statistiques de la période s'étalant d'avril à décembre 2022 sont plutôt optimistes.Ils prévoient une croissance régulière entre avril et le pic de l'été, pour atteindre 89 % du trafic de 2019 en août dans notre scénario de base,Alors que certains avançaient un retour à la normale pas avant 2024, il est possible de voir nos aéroports retrouver autant d'avions qu'en 2019 dès... l'année prochaine.A la faveur d'un changement de stratégie en Europe, concernant la gestion de l'épidémie, les voyages se font de plus en plus faciles, avec des protocoles allégés, comme en Indonésie par exemple ou encore en Thaïlande. " poursuit le responsable.Malgré tout cette embellie pourrait être freinée, par la hausse du prix du baril qui poussera des compagnies à supprimer des lignes en raison d'une moindre rentabilité ou en fonction du remplissage. Ce n'est pas tout.Il existe aussi des tensions sociales, avec des pénuries de personnel dans certaines parties du secteur, en particulier dans les aéroports.De plus, la guerre en Ukraine aura un impact dans le temps, sur les envies de départ des Européens et aussi les trajets des avions.Cette reprise est plus fragile qu'il n'y parait.