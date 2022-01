Aérien : "En 2021, nous sommes à... 38% des passagers de 2019 !"🔑

TourMaG.com - Ce lundi 3 janvier 2022 se tenait une réunion autour de Bruno Le Maire, avec les secteurs en difficulté. L'aérien et la FNAM étaient-ils conviés ?



Alain Battisti : Non, par contre je me suis entretenu avec le ministre des Transports, pour faire un point sur la situation.



Nous avons fait avec les représentants des modes de transport qu'ils soient aériens ou terrestres, le point sur l'impact du variant omicron et des mesures sanitaires.



TourMaG.com - Quel message avez-vous fait passer au ministre ?



Alain Battisti : Le premier concerne l'absentéisme croissant.



Malgré tout et pour le moment, contrairement à d'autres pays, cela n'implique pas d'annulation massive de vols en France. Nous faisons face à une sous-activité encore très forte en disposons pour le moment, de fait d’un personnel suffisant. .



En fin de semaine, nous y verrons plus clair, car nous craignons comme tout le monde, un pic de contaminations parmi notre personnel, suite aux fêtes du Nouvel An.