Voyage : les Etats-Unis classés en rouge, le Canada en orange

Il y a du nouveau dans la liste des pays verts, orange et rouges en ce début d'année 2022.Un nouvel arrêté du 31 décembre 2021 vient modifier celui du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2.Ainsi,Pour les déplacements vers ces pays, tous les voyageurs de douze ans ou plus, indépendamment de leur statut vaccinal doivent présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 48 heures avant le vol. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique à l’arrivée.Hormis pour le Royaume-Uni, où depuis le 18 décembre 2021, des mesures renforcées sont en vigueur, pour les autres pays orange, les voyageurs vaccinés ne sont pas soumis au régime des motifs impérieux.Les voyageurs non vaccinés, de leur côté, sont soumis au régime des motifs impérieux et devront s’engager à respecter un auto-isolement de 7 jours et de se soumettre à un test à la fin de cette période.