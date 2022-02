Mais plus globalement, Trainline sent les signes d'une reprise : "Nous sommes extrêmement positifs depuis deux semaines les réservations affichent de fortes hausses. Et nous voyons qu'à chaque fois un pays lève ou assouplit les restrictions de voyage, les commandes progressent fortement" souligne le directeur des relations opérateurs chez Trainline.



Si la plateforme s'est focalisée sur la clientèle B2C pendant la crise, elle a néanmoins constaté un vif intérêt de la part des entreprises pour l'offre en train.



"De nombreuses entreprises sont venues vers nous car elles souhaitent privilégier le train notamment sur les trajet de moins de 3H, poussées notamment par les problématiques RSE"



Si Trainline souhaite se concentrer sur l'Europe, elle ne cache pas ses ambitions de vouloir se déployer sur d'autres marchés internationaux.



En attendant, la plateforme souhaite poursuivre ses développements en B2B et B2C et recrute sur plusieurs métiers : business, marketing, développement et produit. Aujourd'hui en France, les bureaux de Trainline compte près de 70 collaborateurs.



L'entreprise travaille également de concert avec les Entreprises du Voyage pour distribuer l'offre Ouigo auprès des agences de voyages. Trainline est pour l'heure la seule plateforme à distribuer l'offre Ouigo avec la SNCF.